Qui dit 1er mai, dit aussi... brins de muguet ! C'est la tradition. Vous faites d'ailleurs peut-être partie de ces inconditionnels qui se lèvent tôt pour en acheter, chez le fleuriste ou dans un coin de rue.

Uniquement en brins !

La loi autorise tout à chacun à en vendre, sous certaines conditions, à commencer par la provenance des brins de muguet : ils doivent être cueillis en forêt, et non achetés ailleurs. Il faut le vendre sans emballage, en petite quantité, et uniquement en brins !

Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est qu'il faut le vendre dans un panier, ou un seau. Autre interdiction : ajouter des fleurs pour faire un joli bouquet ! C'est le travail des fleuristes, qui ne rigolent pas avec la vente du muguet.

Oubliez votre bout de table...

Tables, chaises, tréteaux : on oublie tout de suite ! En théorie, la loi interdit de matérialiser son point de vente. Là encore, cela n'est autorisé qu'aux professionnels.

Cela semble évident, mais il faut quand même le rappeler : on ne se met pas en danger, on ne gêne pas la circulation. On évite par exemple de se promener au feu rouge avec le muguet à la main. Attention, si l'on ne respecte pas ces conditions, la loi prévoit une amende de 15 000 euros, et confiscation du muguet.