Vente de sapins de Noël en Côte-d'Or, "on a hâte de l'avoir enfin et de le ramener à la maison"

Il y aura donc des sapins à Noël! Les autorités ont publié le décret autorisant la vente des conifères devant les boutiques des fleuristes. Un soulagement pour Catherine Frechin, la responsable de la boutique, Les Fougères, à Dijon. "Jusqu'à maintenant c'était la grande incertitude mais hier j'ai pu appeler mon producteur du Morvan avec lequel je travaille depuis plus vingt-cinq ans pour lui passer ma commande. Ça nous permet aussi avec les sapins de prévoir les couronnes et les décorations de Noel et de mettre un peu de joie dans les cœurs." Des sapins que la commerçante devrait recevoir fin novembre et qui seront proposés à la vente devant sa boutique rue Coupée de Longvic.

Catherine Frechin, fleuriste à Dijon, attend les commandes pour la vente des sapins. © Radio France - Stéphanie Perenon

Essentiel pour continuer à vivre et travailler

"C'est une très bonne nouvelle", pour Gilles Sonnet, le président du syndicat des fleuristes en Côte-d'Or, "pour avoir un peu d'activité réelle, au-delà du click and collect, pour retrouver le lien avec nos clients." Dans sa boutique à Fontaine-lès-Dijon, les sapins devraient aussi arriver à la fin du mois.

Gilles Sonnet, le président du syndicat des fleuristes en Côte-d'Or, ici dans sa boutique à Fontaine-lès-Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

"Ça va sauver une année de travail - Jean-Paul Marchand, producteur de sapins du Morvan

Chaque année il passe commande auprès de Jean-Paul Marchand, le gérant de la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) du même nom. Un producteur de sapins installé à La Roche-en-Brénil dans le morvan côte-d'orien. Ce dernier vend 10 à 15.000 sapins par an en règle générale. Et l'annonce d'un décret autorisant cette vente, lui a redonné le sourire, "l'horizon était plutôt sombre et ça se dégage, on respire un peu car ça va sauver une année de travail."

"Le sapin c'est l'esprit de Noël - une dijonnaise heureuse

Une bonne nouvelle que savoure aussi les côte-d'oriens, qu'ils aiment Noël ou pas, "c'est bon pour le commerce local" pour ce papa qui attend son fils devant l'école. Pour d'autres, "cette vente des sapins c'est un symbole positif qui fait du bien vu le contexte."

De droite à gauche, Lothaire et sa grand-mère se réjouissent de pouvoir bientôt aller acheter un sapin de Noël. © Radio France - Stéphanie Perenon

Chez les plus jeunes, comme Lothaire, cela donne carrément envie d'entonner les premiers airs de fêtes avant l'heure, "vive Noël, vive Noël, dans le grand sapin vert" chante le jeune garçon ravi par cette bonne nouvelle. "C''est normal" explique sa grand-mère venue le chercher, "sa maman fait chaque année un très grand sapin qui va jusqu'au plafond, et c'est lui qui le décore". C'est bien aussi pour les gens qui les vendent et pour tous les enfants qui vont pouvoir les décorer. Ça va faire du bien."