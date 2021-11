EN DIRECT - Suivez la 161e vente des vins des Hospices de Beaune

C'est parti pour la 161e vente des vins des Hospices de Beaune, la plus célèbre vente de charité agricole au monde. Au total, 349 pièces des grands tonneaux de vins bourguignons d’exception, sont proposés à la vente aux 577 acheteurs présents dans la salle, plus les acheteurs en ligne et par téléphone. Les pièces sont réparties en 50 cuvées, avec du vin rouge et du vin blanc. La pièce des présidents est un Corton Renardes Grand Cru.

La vente en direct

Les prix s'envolent !

La première pièce adjugée 17.000 euros

Comme chaque année, la vente a débuté par la mise aux enchères d’une cuvée de 16 pièces de vin rouge Beaune Dames Hospitalières. La première pièce a été adjugée pour un montant de 17 000 euros.

Départ canon

Les premiers montants de la vente sont plus élevés en moyenne que l'an dernier. Un Pommard 1er Cru part par exemple pour 22 000 euros, soit 5 000 euros de plus que l'an dernier.

Un montant qui revient à deux associations

Le produit total des enchères va permettre d’achever la reconstruction de l’hôpital de Beaune. Le montant de la pièce des présidents sera versé à deux associations bénéficiaires : la Fédération Nationale Solidarité Femmes et l’Institut Curie. Deux associations avec deux parrains, l’actrice Jeanne Balibar et l’acteur Pio Marmai, qui a promis de défendre la Bourgogne et ses vins "jusqu'à la mort !"

A côté des acheteurs, la foule suit l’évènement sur un écran géant place des Halles juste à côté de l’Hôtel-Dieu. Un moment festif qui a aussi permis aux commerçants de proposer leurs produits à la vente depuis ce vendredi tout autour des Hospices de Beaune.