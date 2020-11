Vente en ligne et calendrier "rigolo" pour remplacer la traditionnelle tournée des pompiers de Sarrebourg

Parmi les nombreuses victimes du contexte sanitaire, la traditionnelle tournée des pompiers pour la vente des calendriers ! Evidemment, elle ne peut pas avoir lieu, en tout cas pas "physiquement". Le problème, c'est que les recettes de cette vente ne sont pas du tout négligeables pour les pompiers. A Sarrebourg, ils en vendent habituellement 2.500, à 10 euros pièce en moyenne ! Et cela sert ensuite à améliorer le quotidien de la caserne, et à remercier les pompiers et leurs familles. Du coup, ils rivalisent d'ingéniosité pour qu'elle puisse avoir lieu différemment.

L'amicale des Sapeurs pompiers a donc mis en place une boutique en ligne, où l'on trouve le fameux calendrier mais aussi différents goodies. Ils en ont déjà vendu plusieurs dizaines depuis une semaine, "on a même eu un bug du site", sourit le président de l'amicale, Fabian Lacombe, à cause de demandes trop importantes. Il faut dire que le calendrier des pompiers de Sarrebourg "est très très demandé chaque année, on a même des demandes de Meuse, de Meurthe-et-Moselle, d'Alsace et... de Martinique" : tous les ans, ils jouent les photographes et les mannequins pour avoir un résultat unique. Cette année, ils ont choisi le thème de l'humour, et dans le contexte morose, ça fait du bien !