Vente en ligne : pour survire au reconfinement, les commerçants de Thonon-les-Bains s’organisent

Sur la vitrine de sa boutique de vêtements féminins au cœur du centre-ville de Thonon-les-Bains, Camille a affiché ce message. "Pendant le confinement nous vous proposons un service de drive et de livraison." Obligée de (re)fermer, la jeune femme espère désormais que ses clientes vont la suivre sur internet. "Elles regardent sur le site et peuvent commander en me contactant via Facebook ou Instagram. Ensuite, je vais les livrer à domicile ou on fixe un rendez-vous pour qu’elles passent récupérer leur vêtement devant la boutique."

REPORTAGE - Reconfinement, les commerçants de Thonon-les-Bains s'organisent.

Des ateliers sur YouTube

Se servir du numérique pour poursuivre son activité "c’est quelque chose que l’on doit mettre en place" indique la présidente de Thonon Côté Centre. L’association de commerçants qui regroupe un peu plus de 150 adhérents a même décidé d’aider ceux qui ne sont pas encore à l’aise avec internet. "D’ici mercredi, nous allons mettre en place des ateliers YouTube pour expliquer comment créer une page Facebook et mettre en place un système de vente en ligne", détaille Monique Pariat.

Monique Pariat, présidente de Thonon Côté Centre

"On va aussi mettre en place un point relais pour ceux qui font du drive ou du click & collect."

Soutenir le commerce de proximité

Mais pour cela marche, l’association des commerçants rappelle que les clients doivent jouer le jeu. Sur sa page Facebook, elle les incite à ne pas "cliquez trop vite sur sur le bouton "commander" des grandes plateformes internet". "Les commerçants de Thonon sont en train de s'organiser pour vous proposer des solutions de proximité très rapidement: Drive, livraison à domicile, click & collect, etc... On compte sur votre solidarité !" Cela ne sauvera pas totalement notre chiffre d'affaires estime Camille, "mais il faut privilégier les petits commerces de proximité" ajoute-t-elle.