Vente flash des calendriers des pompiers de Valenciennes pour écouler les stocks invendus à cause de la crise

Ce samedi, une quinzaine de pompiers de Valenciennes seront mobilisés dans les grandes surfaces du secteur pour vendre les 1000 calendriers invendus cette année à cause notamment l'interdiction de faire du porte à porte pendant un mois cet hiver.

Vous ne les avez peut-être pas vu passer cette année chez vous, mais vous pouvez rattraper ce samedi dans 7 supermarchés du secteur pour acheter le traditionnel calendrier des pompiers.

Comme partout la vente a été très compliquée cette année, les 160 sapeurs ont été privés pendant un mois de porte à porte à cause de la crise sanitaire, et malgré des dépôts ventes chez une quinzaine de commerçants, et une cagnotte en ligne, il reste encore 1000 exemplaires sur les 14 500.

Un manque à gagner important car ces dons sont très importants pour l'amicale rappelle le président Yohan Boilly.

Cet argent sert à améliorer notre quotidien à la caserne, l'amicale sert aussi de comité d'entreprise, on organise la Sainte-Barbe, les arbres de Noel pour les enfants, des bons moments avec nos familles, nos collègues, ça resserre les liens et forcément grâce à ça on est meilleurs en intervention

Ces dons servent aussi indirectement via les cotisations à l'union départementale des pompiers à aider les pompiers blessés en intervention ou leurs familles en cas de décès.

Vous pouvez retrouver les pompiers de Valenciennes de 9h à 17h, au Leroy-Merlin de La Sentinelle, à Auchan Val Sud, dans le Cœur de Ville de Valenciennes, avenue de Verdun, mais aussi au Carrefour d’Aulnoy-lez-Valenciennes, et au Leclerc avenue Macarez à Valenciennes.