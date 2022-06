Succès pour la première vente de livres et CDs à la bibliothèque départementale de Pau

Les amateurs de livres et disques se sont rués à la bibliothèque départementale de Pau ce samedi. Une vente était organisée toute la journée dont les recettes seront reversées à l'association de parents d'élèves de l'école des Quatre coins du monde.

L'affluence à la bibliothèque départementale à Pau lors de la première vente de livres et disques

"On ne s'attendait pas à un tel succès !" sourit Natacha Chartier, directrice de la bibliothèque départementale de Pau. L'ouverture de la vente des CDs et livres était fixée à 9h, il y avait la queue devant l'entrée dès 8h30. Les organisateurs ont géré l'affluence au mieux en remplissant régulièrement les caisses de livres pour qu'il y ait du choix à toute heure de la journée de ce samedi. L'argent récolté est reversé à l'association de parents d'élèves de l'école des 4 coins du monde, à Pau.

Des romans policiers, des BDs, des livres pour enfants et des classiques

Des lecteurs conquis ! Copier

Des prix entre 0.50€ et 2€

Natacha Cartier explique que les prix sont bas parce que les fonds sont reversés à l'association des parents d'élèves de l'école des 4 coins du monde, mais aussi parce que c'est l'intérêt de ce genre de braderies : "L'idée c'est d'être en contact avec le public et de favoriser l'économie circulaire, qu'un maximum de livres puissent être récupérés par le public et qu'on accède à la culture pour tous." Le choix et le beau temps auront aussi sans doute participé au succès de l'opération qui était une première édition.