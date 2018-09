Saint-Étienne, France

Après l'échec de cession au fonds d'investissement PEAK6 au printemps dernier, un investisseur venu des Émirates serait, selon le quotidien l'Equipe, dans les rangs pour racheter l'AS Saint-Etienne.

"Un particulier appartenant à l'une des six familles les plus puissantes du pays" serait en négociations avec les deux propriétaires du club à savoir Roland Romeyer et Bernard Caiazzo. Une avocate du barreau de Paris serait à la recherche d'un club français pour ce riche investisseur. Elle aurait déposé un dossier auprès de la banque Lazard, une "offre de 50M€, soit le montant réclamé par le tandem Caiazzo-Romeyer [...] aurait été transmise à Jean-Philippe Bescond, le directeur exécutif de Lazard, fin juillet".

Les dirigeants de l'AS-Saint-Etienne réclameraient désormais davantage "Au regards des emprunts contractés et de l'explosion à venir des droits télé, Caiazzo et Romeyer auraient revu leur prix à 75M€" poursuit l'Equipe.

Les négociations devraient prendre fin au plus tard mi-octobre. Si elles n'aboutissent pas avec l'AS Saint-Etienne, l'investisseur des Emirats arabes unis pourrait se tourner vers un club espagnol selon le quotidien.