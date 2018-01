Appel à la prudence : en raison d'un épisode de vent fort à très fort prévu ce mercredi après midi jusqu'en début de soirée . Des rafales de vent pourront atteindre plus de 120 kms/ heure sur les hauts cantons .Le Zoo du Lunaret à Montpellier est fermé .

Hérault, France

Le département de l' Hérault reste en vigilance jaune mais les pompiers invitent à la vigilance notamment si vous circulez sur les routes du centre et nord de l' Hérault . Météo France prévoit pour cet après midi des vents forts à très forts avec des rafales pouvant dépasser les 120kms/heure .

Les pompiers ont déjà du intervenir pour des arbres tombés sur la chaussée , route du Bouis et route du Pic Saint Loup à Saint Martin de Londres .Des auditeurs de France Bleu Hérault nous signalent de grosses branches sur la RD 1 entre Saint Mathieu de Treviers et Notre dame de Londres . Un arbre s'est également couché Boulevard Fabre de Morlhon , quartier des Prés d' Arènes à Montpellier . A Saint Martin de Londres, à Viols le Fort ou encore à Montpeyroux, des tuiles se sont envolées, et même toute la toiture d'un chalet de jardin à Montpeyroux. A Ganges, des panneaux d'affichage ont été arrachés .

La ville de Montpellier a décidé de fermer les parcs de la ville et le Zoo du Lunaret cet après-midi .