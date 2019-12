Vents violents : des centaines de foyers privés d'électricité dans le Gard

Gard, France

À 16 heures, 300 clients sont toujours privés d'électricité dans le Gard. La tempête Fabien et ses vents violents ce dimanche ont provoqué la chute d'arbres qui ont endommagé le réseau électrique.

Rétablissement du courant dans la soirée

Des coupures de courant notamment au nord du Gard. À Saint-Hippolyte-du-Fort, 150 foyers sont concernés. Environ 40 clients à Saint-Jean-du-Gard et une vingtaine à Génolhac dans les Hautes-Cévennes.

Plus au sud du département, ce sont les communes d'Aigues-Mortes et de Saint-Laurent-d'Aigouze qui sont touchées et où plus d'une centaine de foyers sont privés d'électricité.

La préfecture du Gard rappelle que les équipes d'Enedis sont sur place afin de réparer les lignes touchées. Le courant devrait être rétabli dans la soirée et des groupes électrogènes sont mis en place.

Au plus fort de la journée, 500 clients n'avaient plus le courant chez eux.