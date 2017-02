Vents violents : la Mayenne en vigilance orange

La Mayenne fait partie des 9 départements du Grand Ouest placés par Météo France en alerte pour ce phénomène climatique.

Le vent va souffler fort dans le département aujourd'hui. Les rafales pourraient dépasser les 100 km/h sur l'ensemble du territoire, notamment dans l'après-midi et ça devrait se calmer en début de soirée selon Météo France. Soyez donc très vigilants si vous vous déplacez. La vigilance orange est maintenue jusqu'à demain matin 6h. Par ailleurs, trois départements bretons et la Manche sont, eux concernés par une alerte vagues et submersion.