Vents violents : le carnaval de Marseille est reporté

Alors que les adeptes attendaient avec impatience le retour du carnaval de Marseille après deux ans d'absence à cause du Covid-19, la mairie annonce ce vendredi soir qu'il est reporté, en raison du vent violent.

Le carnaval de Marseille devait se dérouler entre le Vieux-Port et la Canebière, mais les vents annoncés ne permettent pas de garantir la sécurité des participants. La Ville de Marseille annonce qu'elle étudie son report à une date ultérieure.

“Je tiens à remercier sincèrement les associations, les centres sociaux et les Maisons pour tous de Marseille et tous les volontaires qui s'étaient engagés sans relâche pour faire de cet événement un grand moment de rassemblement festif sur le Vieux Port. Nous nous mobilisons pour proposer des rendez-vous populaires à toutes les Marseillaises et tous les Marseillais dans les mois à venir”, affirme dans un communiqué Ahmed Heddadi, adjoint au Maire de Marseille en charge du lien social, de la vie associative, des centres sociaux, du bel âge et de l'animation urbaine.

"On avait cherché des façons de créer du spectacle d'une autre manière" - André Péri, organisateur du carnaval de Marseille

Les organisateurs du carnaval sont très déçus. Ces derniers jours, ils avaient adapté leur carnaval en fonction du vent. "On avait sécurisé les scènes et les décors, on avait cherché des façons de créer du spectacle d'une autre manière", explique André Péri, metteur en scène. Il n'est pas sûr de trouver une date pour le report de l'événement. "Dans tous les cas, il est quasi-certain qu'on n'aura pas toutes les équipes qui étaient prévues", soupire André Péri.

La ville de Marseille a aussi pris la décision de fermer les parcs, jardins et cimetières.