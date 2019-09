Venu du Burkina Faso, un prêtre s'installe dans la paroisse de Lembeye

Lembeye, France

Les croyants de Lembeye peuvent lui dire "alléluia" ! L'abbé Dieudonné Bandé a parcouru plus de 4.500 km depuis Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, pour prendre ses fonctions à la paroisse Notre-Dame du Vic-Bilh. Venu remplacer le père Jean Plasteig, parti à la retraite cet été, le nouveau prêtre célèbre l'eucharistie sous de nouvelles voûtes depuis une semaine.

Des fidèles conquis

A la sortie de la messe, les commentaires positifs fusent. "Il a fait une très bonne célébration, cela nous a beaucoup touché, il a l'air de vouloir se rapprocher des gens", sourit Raymonde. "C'est très agréable, en plus il chante et ça, ça change", rigole Nicole plus loin. Tous sont unanimes sur la deuxième prestation du nouveau prêtre dans leur paroisse.

Avant l'arrivée de l'abbé Dieudonné Bandé, l'église a eu du mal à trouver un nouveau prêtre. Le départ du père Jean Plasteig avait suscité de l'inquiétude chez les fidèles. "Il fallait en trouver un et ce n'était pas évident, il en manque, surtout pour les petits villages", regrette Marie-Thérèse et ses amies.

De rares candidats en France

Il y a moins de vocations ici donc c'est normal que nous venions en France à la rescousse" - l'abbé Dieudonné Bandé, prêtre à Lembeye

Près d'un mois de recherches ont été nécessaires avant de trouver l'abbé Dieudonné Bandé. Un accord a été passé entre l’évêque de Bayonne, Monseigneur Marc Aillet, et l'archevêque d'Ouagadougou pour qu'il puisse venir. "Ces dernières années, il y a beaucoup de missionnaires qui viennent d'Afrique parce que nous avons été évangélisés par l'Europe. Et maintenant, c'est comme si le courant était inversé", explique l'abbé Dieudonné Bandé. Comme lui, ils sont 22 prêtres, en majorité francophones, venus d'Afrique pour s'installer au sein du diocèse de Bayonne.

Jean-Michel Barnetche, responsable des mission universelles au diocèse de Bayonne Copier

Certains fidèles parlent d'un juste retour des choses car l'ancien prêtre était allé en mission au Mali. La venue du Burkinabé est donc très bien perçue par les croyants "qui y voient un signe", confie Éliane. L'abbé Dieudonné Bandé fait actuellement les démarches nécessaires pour obtenir un titre de séjour. Sa mission à Lembeye durera trois ans.