Venus dans la Marne pour un reportage, deux journalistes russes coincés en France à cause de la guerre

Deux journalistes russes indépendants, Elizaveta Chugunova et Andrey Kazantsev sont coincés en France à cause d'un reportage qu'ils ont fait à Fère-Champenoise, dans la Marne. Ils racontent leur histoire.

Elizaveta Chugunova et Andrey Kazantsev sont deux journalistes russes indépendants coincés en France à cause d'un reportage qu'ils ont fait à Fère-Champenoise.

Ils ont 31 et 33 ans. Elizaveta Chugunova et Andrey Kazantsev sont deux journalistes russes indépendants coincés en France à cause d'un reportage qu'ils ont fait à Fère-Champenoise. En février dernier, ils sont venus en Champagne pour comparer la commune russe, Ferchampenouaz, et la commune du même nom de la Marne. Avec la guerre en Ukraine, les deux journalistes, critiques du régime, ne peuvent plus prendre le risque de retourner dans leur pays. Ils ont accepté de raconter leur histoire à France Bleu Champagne-Ardenne.

France Bleu : Expliquez nous, comment est-ce que vous vous retrouvez à Fère-Champenoise ?

Elizaveta Chugunova : C'était une idée d'Andrey. On a d'abord été interpellé par l'histoire du nom de la ville. C'était très intéressant parce que la ville Fère-Champenoise en Russie a pris ce nom pour honorer une victoire russe face à Napoléon. On eu l'idée de comparer les villes russes et françaises.

Andrey Kazantsev : On peut comparer la ville russe à une boule de neige grise, et la ville française un bosquet fleuri.

EC : Evidemment Fère-Champenoise en France est beaucoup mieux qu'en Russie ! L'idée de notre reportage c'était comparer la ville perdante en France et la ville gagnante en Russie. Comparer pour montrer aux Russes la vérité derrière l'idée de la victoire. En Russie cette image de la victoire, véhiculée par le 9 mai par exemple, est très importante dans l'idéologie du Kremlin. On voulait montrer que la ville perdante vit aujourd'hui beaucoup mieux que le gagnant russe. Ca démonte la propagande russe.

Vous montrez dans votre reportage que le Fère-Champenoise russe reste très favorable au régime de Vladimir Poutine, malgré la pauvreté. Est-ce que vous pensez que le déclenchement de la guerre peut changer quelque chose aux mentalités là-bas ?

EC : Je suis sûr que ça ne changera rien. Ils vivent dans des conditions très dure : pas de chauffage, c'est le désordre et la pauvreté. La propagande leur fait croire que leur vie est bonne. C'est pourquoi je pense que rien ne changera.

AK : Au contraire je pense que ça peut changer. Les gens vont peut-être perdre des proches dans cette guerre. Ca peut faire changer l'opinion publique.

Comment se fait-il que vous vous retrouvez coincé en France aujourd'hui ?

EC : On n'avait pas du tout l'idée de rester en France. A la base, on est venu pour écrire un article, on n'avait pas du tout l'idée de rester ici.

Aujourd'hui s'est devenu impossible de revenir en Russie ?

AK : Nos collègues journalistes russes nous ont expliqué la situation sur place. On a compris que ce serait impossible pour nous de revenir en Russie, notamment à cause de la loi anti fake-news sur la guerre en Ukraine. Par exemple on ne peut plus dire le mot guerre. Mais étant donné les articles qu'on a déjà écrit, on risque entre 3 et 15 ans de prison. Donc non ce n'est plus possible.

A quoi ressemblait votre vie de journalistes il y a quelques mois, avant d'arriver en France ?

AK : Nous avons créé un média régional qui s'appelle Lampa. Un nom en hommage à notre chien. On y parlait beaucoup des questions sociales de la région. En revanche on ne parlait pas du pouvoir fédéral, celui de Poutine. On pensait que ce serait possible de continuer à travailler en critiquant uniquement les dirigeants locaux et pas Poutine lui-même ... mais non.

Quelles difficultés vous avez rencontré ?

AK : On a réussi à travailler pendant un an sans souci, avant que ça se complique. On a publié une histoire sur des femmes stérilisées sans leur consentement dans des pensions pour handicapées. Ca a fait beaucoup de bruit, des médias internationaux ont repris l'histoire et pour les dirigeants régionaux ça a été un choc. On a aussi commencé à couvrir les manifestations pro-Navalny. L'administration du gouverneur nous a proposé de l'argent pour qu'on travaille ensemble, ce qu'on a refusé. Un jour, une mafia proche des dirigeants régionaux est arrivée. On a reçu des menaces : si on refusait leur offre, ça voulait dire beaucoup de problèmes pour nous. Nous nous sommes battus pour notre média mais c'était inutile. Du coup on a décidé d'abandonner et rester en France. Lampa est aujourd'hui entre les mains d'un grand réseau de propagande russe. Notre média est devenu une poubelle.

Vous arrivez à imaginer votre futur en France ? Vous pensez pouvoir continuer à travailler depuis la France ?

AK : Pour l'instant on voudrait continuer à travailler depuis la France pour continuer à informer les gens qui restent en Russie sur les mensonges de la propagande.

EC : On ressent l'aide de chaque Français du fond du cœur. C'est très important pour nous parce que pour moi c'est pas évident. Mais l'aide qu'on nous apporte ici est très impressionnante. Les Français sont cools!

AK : Les Français nous aident beaucoup. C'est même un peu bizarre parce que les français sont ouverts pour nous. Alors que la propagande russe explique qu'il y a de la russophobie en France et en Europe, on a pu constater que ce n'était pas du tout le cas.

Traduction assurée par journaliste Denis Kataev.