Verbalisations à tort sur des routes secondaires de la Marne : toutes les amendes annulées

Des automobilistes ont bien été verbalisés à tort sur des routes secondaires de la Marne en octobre par des voitures radars. Il s'agissait de voitures programmées par erreur pour flasher au dessus de 80 km/h sur des routes secondaires pourtant limitées à 90 km/h. Alertée, la préfecture de la Marneavait reconnuune erreur de procédure et que le centre automatisé de constatation des infractions routières à Rennes a été informé.

Ce vendredi 12 novembre, la préfecture de la Marne assure que toutes les amendes ont été annulées pour toutes les infractions relevées par ces voitures radars entre le 1er et le 14 octobre. Mais Quant au défaut, il a été corrigé.

J'invite vraiment le conseil départemental de la Marne à prendre les mesures nécessaires -- Pierre Chasseray

En attendant, l'association "40 millions d'automobilistes" dénonce la confusion qui règne, notamment dans la Marne. "On a 4 départements (Creuse, Allier, Cantal, Corrèze) qui ont eu le courage politique de remonter l'intégralité des limitations de vitesse à 90km/h et du coup ça simplifie les choses... pour les autres c'est soit tout 80 et c'est stupide, ou soit c'est de l'hybride entre 80km/h et 90km/h à l'instar de la Marne", souligne Pierre Chasseray.

Le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, qui avait dénoncé sur son site les verbalisations à tort, s'adresse directement au président du conseil départemental de la Marne Christian Bruyen : "là j'invite vraiment le conseil départemental de la Marne à prendre les mesures nécessaires".