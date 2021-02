Près de 48h après les chutes de neige, de nombreuses rues et trottoirs restent pris par la glace, y compris en ville. Au Mans, la municipalité assume de ne pas pouvoir traiter partout, malgré les demandes.

Verglas au Mans : "on ne peut pas passer partout", reconnaît la ville

Maintenant, il faut attendre le dégel. Des températures négatives sont prévues jusqu'à dimanche en Sarthe, ce qui signifie que les rues les plus à l'ombre resteront glissantes. "Une fois que de la glace s'est formée, on peut mettre tout le sel qu'on veut ou passer la lame du chasse-neige, ça n'y change rien" assure Rémy Batiot, vice-président de Le Mans métropole à la voirie.

Dangers signalés

Les 9 chasse-neiges du Mans, qui font aussi saleuses, ont été concentrés ce jeudi sur les entrées de ville, les grands axes, les itinéraires de bus. "Nous n'avons pas la capacité d'aller racler toutes les petites rues du Mans, j'en ai bien conscience", souligne l'élu.

Sans déneigement, des couches de glace se sont formées sur certaines chaussées et trottoirs.

"On ne peut pas non plus déglacer l'ensemble des trottoirs, d'abord, c'est en principe aux habitants de le faire. Quand des gens appellent pour signaler des dangers, nous intervenons ponctuellement".