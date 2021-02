Verglas : pas de ramassage scolaire dans le nord de l'Indre-et-Loire ce jeudi 11 février

Il n'y aura pas de ramassage scolaire dans les territoires des communautés de communes du Castelrenaudais, du Val d’Amboise et de Gâtine et Choisilles ce jeudi 11 février. La région Centre-Val de Loire suspend le transport scolaire dans le Nord-Touraine en raison des conditions météorologiques.

En raison des conditions climatiques, la région Centre-Val de Loire suspend l'ensemble des circuits de ramassage scolaire Rémi dans le nord de la Touraine ce jeudi 11 février. C'est plus particulièrement dans les territoires des communautés de communes du Castelrenaudais, du Val d’Amboise et de Gâtine et Choisilles qu'il n'y aura pas de transport scolaire.

Halte au verglas !

La neige qui est tombée depuis la nuit dernière tient au sol et les températures négatives attendues, jusqu'à -5 degrés jeudi matin dans le Nord-Touraine devraient compliquer lourdement la circulation sur les routes. La Région précise également que les lignes Rémi régulières circuleront selon un plan de transport adapté, selon les conditions de circulation.

Perturbations dans le Loir-et-Cher également

Les lignes scolaires Rémi seront également suspendues dans le Loir-et-Cher, sauf pour le territoire des communautés de communes « Cœur de Sologne » et « Sologne des Rivières ».

