Vernéville : l'épicerie du village met la clef sous la porte

Ouverte il y a moins d'un an, la P'tite épicerie de Vernéville, à l'ouest de Metz, va fermer début 2023. La gérante voulait en faire un lieu dédié à la consommation locale et écologique avec du vrac. Une proposition qui n'a pas trouvé son écho chez les 600 habitants du village.

Quand on leur pose la question, les habitants de Vernéville sont unanimes : la P'tite épicerie est un échec. Elle fermera définitivement ses portes en janvier prochain. Elle avait ouvert à côté de l'église en décembre 2021. La boutique a ensuite été reprise le 1er juin dernier par une nouvelle gérante qui voulait promouvoir une consommation locale et respectueuse de l'environnement. Les habitants, eux, s'attendaient à autre chose : "je ne suis pas étonné qu'elle ferme. Ce n'était pas ce que je cherchais : il aurait fallu qu'il y ait des produits de dépannage : du beurre, du lait, un dépôt de pain. C'est ça qui aurait marché !", estime Philippe qui vit à quelques dizaines de mètres de l'épicerie mais n'y est jamais entré. Les enfants d'Adelaïde, une autre habitante du village, non plus n'ont pas trouvé leur bonheur : "au départ, ils étaient tout contents. Mais ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Ils voulaient pouvoir acheter des canettes de soda ou des petits goûters quand ils rentrent de l'école".

Un commerce qui donnait une âme au village

Dans les rues du bourg de 600 habitants, difficile de trouver des clients réguliers de la boutique. Mais pour beaucoup, la fermeture du seul petit commerce, reste un pincement au cœur : "je trouve ça vraiment dommage, il donnait un peu de vie dans le centre", "même si on y allait pas, tout le monde connaissait la boutique et on en parlait", "on savait que quand il nous manquait quelque chose, on pouvait éventuellement le trouver à cet endroit-là", témoignent les habitants. Mais l'absence de produits de première nécessité et les horaires d'ouvertures limitées ont aussi repoussé les clients qui ont préféré continuer à faire leurs courses au supermarché.

Une situation que comprend la gérante, Elodie Merli : "Je voulais proposer des produits du terroir, développer le vrac et le zéro déchet. Tout le monde est d'accord sur le principe, mais les habitants n'adhèrent pas parce que c'est plus cher, parce qu'ils ont l'habitude de faire leurs courses dans les grandes surfaces. Ca va être long avant que chacun change sa façon de consommer". Elle regrette aussi que les habitants n'aient pas "joué le jeu" et ne soient pas venus soutenir le commerce de proximité. Pour l'instant, selon la gérante, aucun projet de reprise du local n'est en cours. Les habitants, eux, espèrent voir s'ouvrir un café ou une boulangerie. Elodie Merli, de son côté, compte reprendre son activité de juriste à temps complet.