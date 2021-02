Verra-t-on des drapeaux arc-en-ciel le 17 mai au fronton des mairies creusoises ?

La toute jeune association creusoise LGBTQIA+ lance l'opération Arc-en-ciel. Elle vient d'envoyer un courriel à tous les maires creusois pour leur lancer un défi. A l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, elle leur demander d'accrocher un drapeau arc-en-ciel au fronton de leurs mairies le 17 mai, "pour envoyer un message simple, un message d'amour et d'acceptation du droit de chacun à exister".

Trois réponses seulement

Le courriel envoyé le 29 janvier est pour l'instant resté lettre morte ou presque. A ce jour, trois municipalités seulement ont répondu favorablement : La Souterraine, Faux-la-Montagne et Saint Christophe. "C'est peu reconnait Jérémie Vidal. Mais on n'a peut-être pas été au top sur la communication. On va relancer les mairies par téléphone et on invite aussi tous les habitants que ça intéresse à inviter leur maire à rejoindre l'opération".

Ca peut faire peur, ça peut choquer

L'association espère que Guéret, Aubusson, ou encore Felletin emboiteront rapidement le pas de trois premières communes qui ont déjà donné leur accord à l'opération. Elle comprend que dans certains petits conseils municipaux la question puisse faire débat. "On peut considérer que c'est un affront à l'unité de la nation d'afficher une solidarité envers un groupe minoritaire, souvent discrimé. Mais ça n'enlève de la liberté à personne et c'est un geste fort pour les jeunes et moins jeunes de ce territoire qui peuvent se sentir très seuls et pas considérés".