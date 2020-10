Verrerie d’Albi : une manifestation pour dénoncer les suppressions d’emplois imputées au Covid

Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, vient dans le Tarn ce samedi 3 octobre. Le député du Nord vient défendre la VOA, la Verrerie ouvrière d’Albi qui a annoncé il y a quelques semaines la suppression de 25 postes au sein de l’usine qui compte 300 salariés.

Depuis des semaines la CGT dénonce l’utilisation par la direction des conséquences du Covid pour mettre en place un plan de suppression de postes prévu depuis longtemps. Pendant le confinement la verrerie a enregistré des pertes de 25%. Mais c’était conjoncturel disent les syndicats qui estiment que la perte sur le semestre est seulement de 5%.

Le gouvernement ne doit pas accepter le PSE

Malgré tout, la direction du groupe Verallia va fermer un four à Cognac avec 80 emplois supprimés. Et en tout, ce sont 180 emplois dans les 7 usines du groupe qui pourraient disparaître. Mais pour Alain Jean-Jean responsables CGT à la Verrerie, le gouvernement ne peut accepter ce PSE. "Les deux leçons du gouvernement : il faut relocaliser, il faut atteindre des objectifs environnementaux. Là c'est parfait. On peut dire, on ne veut plus de plastique. On préfère du verre recyclable à 100%. Mais dans le même temps, ce gouvernement qui est actionnaire de Verallia laisse partir les emplois."

Paradis fiscaux

Pour beaucoup, Verallia se sert des chutes de ventes du confinement pour lancer ce plan social. C’est pour ça que le responsable du PCF vient à Albi. Fabien Roussel vient aussi montrer un autre visage de ce grand groupe. _"Il y a des suspicions d'évasion fiscale. De l'argent qui a été généré par les salariés mais qui serait parti dans des paradis fiscaux notoires. Il faut que les salariés aient conscience de tout cela. Leur groupe est rentable. Il produit des richesses. Mais ces richesses partiraient dans les paradis fiscaux." _Des informations qui selon le PCF ont été transmises au parquet national et à Bercy.

Le début de la manifestation est prévu à 10h devant les grilles de l’usine demain. La Verrerie ouvrière d'Albi qui est un symbole car elle a été créée sous l'impulsion du leader socialiste tarnais Jean Jaurès.