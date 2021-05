Vers l'annulation de la subvention votée par la ville d'Avignon pour la cathédrale Notre Dame de Paris ?

En avril 2019, les images de la cathédrale Notre Dame de Paris dévastée par les flammes avaient choqué le monde entier et soulevé un formidable élan de générosité pour aider à sa reconstruction. La ville d'Avignon avait voté dans les jours qui suivirent -et à l'unanimité des élus- une aide exceptionnelle de 100.000 euros versée à la Fondation du patrimoine. "Nous sommes solidaires avec les parisiens dans leur tristesse, avec tous les amoureux de la capitale française et avec la communauté catholique de France touchée au coeur.." avait expliqué la Maire d'Avignon Cécile Helle. Une délibération aussitôt attaquée en Justice par deux avocats de la Cité des Papes.

Décision définitive attendue dans trois semaines

Dans leur recours, Maître Alexandre Coque et Maître Dominique Durand contestaient la légalité de la délibération adoptée : une subvention communale doit aller à un bien local ; l'utilisation des fonds doit être précisée, seuls les bien culturels -et non cultuels- peuvent être aidés etc. Le rapporteur public les a suivi. Il vient de proposer au tribunal d'annuler cette aide exceptionnelle de 100.000 euros. Il pointe dans ses conclusions l'absence d'intérêt public local, la distance entre les deux villes (700 km) ou encore l'inexistence de liens culturels ou historiques entre Notre Dame de Paris et la ville d'Avignon. Le Tribunal rendra sa décision dans les toutes prochaines semaines.