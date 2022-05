Vers la fin de l'accès au marché de Cunéo par le train pour les Azuréens

A compter du 12 juin, la Région Piémont rajoute 2 aller-retour de trains supplémentaires mais les horaires de ceux-ci n’auront d’utilité que pour les habitants du Piémont et ne permettra plus aux azuréens de profiter de l’imposant et magnifique marché.

En contrepartie, elle supprime les navettes ferroviaires gratuites entre Tende et Limone qui avaient pour but d’inciter les Azuréens et Ligures à venir passer la journée à Limone !

Comment passer une journée au marché avant le 12 juin ?

Pour les Azuréens souhaitant passer une journée complète au marché de Cunéo (Coni) du mardi, il ne reste que 3 dates donc pour le faire en profitant au passage de l’aller et retour gratuit par l’utilisation de la navette ferroviaire Italienne de Tende à Limone (sous le col de Tende). Techniquement, moyennant les deux changements à Tende et Limone, il sera encore possible de passer une journée au marché de Cunéo les mardi 31 Mai et 7 Juin.

Comment faire ?

Il faut prendre le train TER à Nice-Ville à 5h43 et en quittant Cunéo l’après-midi à 15h50 !