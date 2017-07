Vers la fin de l’obsolescence programmée ? Le Parlement européen veut une législation

Le Parlement européen a demandé mardi à la Commission de légiférer contre l'obsolescence programmée. Cet ensemble de techniques utilisées par des industriels, destinées à réduire la durée de vie d'un produit pour le remplacer rapidement.

Une machine à laver d'une durée de vie de trois ans, un sèche-cheveux qui ne s'allume plus après deux ans d'utilisation, un robot-mixeur qui rend l'âme après quatre années de bons et loyaux services... Ces situations vous rappellent quelque chose ? C'est ce que l'on appelle l’obsolescence programmée, un ensemble de techniques destinées à réduire la durée de vie d'un produit pour les remplacer rapidement. Et c'est peut-être bientôt la fin puisque ce mardi, le Parlement européen a demandé à la Commission de légiférer sur le sujet.

"Sortir d'une société du gaspillage"

L'élu écologiste Pascal Durand, qui a rapporté le texte, tire la sonnette d'alarme et explique qu'il faut "sortir d'une logique d'une société du déchet, du jetable et du gaspillage" Chaque année, d'énormes quantités de smartphones et autres appareils électroménagers usagers sont jetés à la poubelle, avant d'être remplacés et ainsi de suite.

Il faut sortir de la société du déchet : aujourd’hui en Europe 14kg de #déchets électriques et électroniques produits par an et par personne — Pascal DURAND (@PDurandOfficiel) July 3, 2017

"Quand on jette, quand on remplace et quand on ne répare plus les produits qu'on achète, on cause la perte d'un savoir-faire, d'un artisanat, la perte également de métiers de la réparabilité et du service. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui ont disparu sur le continent européen", a argumenté Pascal Durand, qui a appelé à prendre exemple sur la Suède où la fiscalité incite à privilégier la réparation.

"Entre garder un produit pendant vingt ans et acheter la dernière version, il y a des compromis à faire en termes de coûts, énergie et consommation de ressources. Mais les consommateurs doivent avoir le choix et la possibilité de conserver un produit plus longtemps", a-t-il ajouté, sans préciser cependant si l'exécutif européen comptait légiférer sur cette question.

Rapport #durabilité adopté à une très large majorité! Un signal fort du Parlement à la Commission pour soutenir de nvx modèles économiques pic.twitter.com/MLMjK1TAt9 — Pascal DURAND (@PDurandOfficiel) July 4, 2017

Aucun projet législatif européen pour le moment

A ce stade, aucun projet législatif européen n'est sur les rails pour s'attaquer à ce problème mais le Parlement a justement fait usage de son droit d'initiative pour réclamer à la Commission qu'elle s'y attelle. Cela devrait passer par "l'adoption de critères de résistance minimum couvrant entre autres la robustesse, la réparabilité et l'évolutivité pour chaque catégorie de produit dès sa conception", estiment les eurodéputés.

Il faudrait "décourager, sauf pour des raisons de sécurité", la pratique consistant à rendre inamovibles certains composants essentiels des appareils tels que les batteries et LED, de sorte qu'on est obligés de jeter l'appareil lorsqu'un de ces composants est en panne" soulignent-ils.

Les eurodéputés ont annoncé être "déjà en train de travailler sur certaines des suggestions" et Pascal Durand a ajouté qu'lis allaient "réfléchir en détails à certaines autres".