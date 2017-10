EN IMAGES - Vers la fin des zones blanches en Mayenne : le premier pylône de téléphonie mobile a été installé

C'est la commune de Bazougers qui va en bénéficier. Un soulagement pour les habitants, les commerçants, les agriculteurs et les entrepreneurs du coin.

Le 1er pylône de téléphonie mobile, destiné à la résorption des zones blanches, a été installé ce vendredi 20 octobre à Bazougers. Il sera opérationnel d'ici 6 mois et va permettre de pouvoir passer, normalement, un coup de fil depuis un portable et recevoir un appel. Ce sera de la 3G et tous les opérateurs seront disponibles : Free, Bouygues, SFR et Orange.

A Bazougers, l'opération de levage, de cette immense tour de 5 tonnes, n'a duré que quelques minutes. Pour l'attractivité du village, pour l'activité économique, c'est un atout souligne le maire Yveline Rapin : "On a la chance d'avoir des entreprises qui se développent toutes et des gens qui aimeraient s'installer chez nous et le téléphone c'était le handicap, je suis ravi. Le portable c'est comme l'électricité autrefois !".

Dans le cadre de cette opération financée à 80% par l'Etat, 10 autres pylônes seront installés prochainement à Chammes, Bouchamps-les-Craon, St-Laurent-des-Mortiers, Livré-la-Touche, Mée, Niafles, Chatelain, Cheméré-le-Roi, St-Pierre-sur-Erve et Deux-Evailles. Cela dit, ce n'est qu'une première étape car il restera d'autres zones blanches dans le département à résorber. 9, dans le nord et le sud, ont déjà été repérées.