Vers un allègement des restrictions d'eau dans le Gard ?

"Sur un territoire comme le Gard, ce n'est pas parce qu'il y a de la pluie que tous les niveaux remontent " explique Sébastien Ferra, directeur de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer. "Là, on a des indications suite aux orages récents, réguliers en fréquence et réguliers en répartition géographique : la plupart des rivières et des bassins répondent positivement." Et de conclure : "Ces remontées de niveau nous amènent à réfléchir différemment." En clair, l'homme est favorable à un allègement des contraintes qui pèsent sur les Gardois. La décision appartient à la seule préfète du Gard. Elle pourrait trancher rapidement, avant même la prochaine réunion du Comité Ressource en Eau prévu la semaine prochaine.

Les niveaux des cours d'eau remontent

Ne plus subir ces interdictions pénalisantes, les habitants des bassins versants de la Cèze et du Vidourle le souhaitent. Même chose pour les habitants des bassins versants des Gardons dit Vincent Ravel, responsable du service hydrologique d'Alès Agglomération : "Contrairement à l'année dernière à la même époque, nos cours d'eau sont en eau. Descendre d'un cran la vigilance est entendable. Mais quid dans 10 jours, 1 mois, 2 mois ? L'eau est certes une ressource commune mais elle doit être économisée. Dès que la situation va se tendre, nous saurons pointer du doigt les déficits."

Apprendre à consommer moins d'eau

Baisser rapidement les restrictions d'usage de l'eau qui pèsent sur les habitants des bassins versants de la Cèze, Benoît Trichot, le maire de Montclus, y est bien sûr favorable. Egalement président du syndicat d'aménagement du bassin de la Cèze, il prévient : "Le changement climatique est là. Nous ne pouvons pas buter chaque année dans ces restrictions d'usage de l'eau, nous devons changer notre comportement, tous, particuliers, agriculteurs ou industriels, nous devons apprendre à consommer moins d'eau." D'où la consultation lancée ces jours-ci par le syndicat d'aménagement du bassin de la Cèze en direction des professionnels et des particuliers.