Vers un bon Noël pour les métiers de bouche en Côte-d’Or ?

Juste avant le Réveillon du 24 décembre, la semaine est importante pour les différents métiers du secteur alimentaire en Côte-d'Or. Les clients ajustent leurs menus de Noël, dans un contexte toujours marqué par le Covid-19. Comme en 2020, le Premier ministre Jean Castex a recommandé de limiter le nombre de convives à table, sans donner cette fois une limite précise.

Moins de grosses commandes, mais un volume toujours satisfaisant

Conséquence, l’activité tourne mieux cette année qu’en 2020 par exemple pour Jean-Michel Triolet, un ancien fromager devenu charcutier-traiteur au “Plaisir du goût”, installé depuis plus d’un an sous les Halles de Dijon. Satisfait du cahier de commandes, il livre des menus pour des tables entre 6 et 12 personnes. Moins de grosses commandes, mais le nombre global est plus fort que l’an dernier.

Jean-Michel Triolet ( "Plaisir du goût") dans la course aux commandes sous les Halles de Dijon © Radio France - Alexandre Lepère

“La situation est tellement morose que les gens ont besoin de décompresser. Ils se regroupent en plus petit comité mais ils se regroupent quand même Les fêtes restent le moyen de se rassembler et de décompresser.”

Du côté des pâtissiers, la tendance est tout aussi bonne, comme à la pâtisserie-chocolaterie de la Maison Carbillet, ouverte depuis 1973 en plein centre-ville de Dijon.

Aussi bien que l'an dernier, mieux qu'en 2019 selon le patron Guy Carbillet, qui vend environ 1 300 bûches sur toute la semaine de Noël, pour des bûches de “4 à 8 personnes” à l’unité.

La tendance est bonne avant Noël pour la pâtisserie Carbillet à Dijon Copier

Les clients se font plaisir, au-delà du contexte ! “On ne va pas s’en plaindre, les clients sont présents” se réjouit Catherine Gillotte, qui tient la chocolaterie Fabrice Gillotte en centre-ville de Dijon, rue du Bourg.

Catherine Gillotte (à droite) accueille les clients dans sa chocolaterie du centre-ville de Dijon © Radio France - Alexandre Lepère

Des commandes plus tardives ?

La période est quand même plus incertaine que l’année précédente pour l’enseigne “Poisson Dijon”, qui livre à domicile des poissons frais, crustacés et coquillages chez des particuliers en Côte d'Or, dans un rayon de 30 kilomètres. L'un des deux gérants Kévin Rathy a l'impression de travailler un peu plus à la dernière minute cette année.

“On constate une petite diminution par rapport à la quantité de commandes. Les commandes sont plus tardives. Les clients ne savent plus sur quel pied danser ! La situation sanitaire reste illisible. D'habitude, on bloque les commandes avant Noël. Cette année on a décidé de rentrer des commandes jusqu'à Noël." Une question de générosité, pour “que tout le monde puisse passer un bon moment pendant les fêtes !”