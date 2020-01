Vers un chargeur unique de téléphone ?

Le parlement européen veut imposer à tous les fabricants un chargeur unique de téléphones portables.

Un texte en ce sens a déjà été voté en 2014, invitant les fabricants à mettre en place ce chargeur unique. Problème : cétait sur la base du volontariat et ça n'a pas eu grand effet. Le parlement veut donc passer a la vitesse supérieure et contraindre les fabricants à rendre leurs téléphones compatibles avec ce chargeur unique. Les téléphones mais aussi les tablettes, les appareils photos numériques et les lecteurs de musique portables. C'est plus de confort pour le consommateur. Cela ferait baisser le prix des appareils et diminuer le volume des déchets c'est donc bon pour l'environnement.

Dans le monde on vend 54 téléphones portables chaque seconde et donc autant de chargeur. Les mieux équipés en Europe sont les autrichiens, 1610 téléphones pour 1000 habitants. En France c'est 980 pour 1000.