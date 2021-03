Vers un confinement le week-end dans le Pas-de-Calais? la perspective est diversement appréciée

On en saura probablement plus ce jeudi soir avec la conférence de presse de Jean Castex, mais la probabilité d'un confinement généralisé dans le pas de calais pour les trois ou quatre prochains week-ends est dans tous les esprits.

Il faut dire que la situation sanitaire dans le département ne cesse de se dégrader. Avec plus de 400 cas de covid pour 100 mille habitants, le pas de calais est le département le plus touché de France après les Alpes Maritimes.

Reste que la mesure est diversement accueillie. Si les maires des grandes agglomérations se sont fait une raison, les commerçants et les élus ruraux ne voient pas la chose d'un très bon oeil.

Le président de l'association des maires ruraux du Pas-de-Calais a l'impression quant à lui que "_les ruraux paient pour les autre_s". Hubert Degrève est le maire de Tubersent, 500 habitants près du Touquet.

Ecouter: Hubert Degrève est le président des maires ruraux du Pas-de-Calais Copier

Il assiste, impuissant, à l'afflux de touristes sur la Côte d'Opale. "Avec la météo clémente, ils viennent sur les plages du département pour la journée, en fin d'après midi, vers 17h la nationale 39 est encombrée comme en été". Selon Hubert Debrève Il aurait fallu confiner les stations balnéaires plutôt que l'ensemble du département.

Les commerçants de centre ville doivent aussi s'adapter

Reste qu'un reconfinement le week-end pénalise également les commerçants de centre ville. Epargnés par la fermeture des galeries marchandes ils doivent faire face à de nouvelles contraintes.

Après le couvre-feu à 18h ils vont devoir renoncer à la clientèle du samedi. Certains ont tenté de palier le manque à gagner en restant ouvert à la pause méridienne, entre midi et deux, mais la fermeture hebdomadaire le samedi va les priver de plus de sept heures d'activité par semaine.

A Lens par exemple, Denis-Pierre Cariou et son associé gèrent le magasin "Intérieur Jour" qui propose des articles de décorations et de cuisine. "On a déjà ouvert entre midi et deux pour faire face au couvre-feu, on propose le "click and colect" on espère qu'on pourra recevoir nos clients sur le trottoir pendant le confinement!"