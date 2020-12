Vers un déconfinement sous contrôle à compter de ce mardi : les Alésiens circonspects

Noël sanctuarisé, mais pas de réveillon de fin d'année. Les mesures annoncées dernièrement par Jean Castex pour "alléger" le second confinement continuent de faire parler, notamment aux halles de l'Abbaye à Alès. Même si pour l'essentiel, le gros de l'attention est consacré aux achats pour les fêtes, le moral semble afficher un léger "coup de mou" aux milieu des étals.

"On sait pas où on va, mais on y va"

"On n'est pas content, mais comment faire". L'essentiel des propos tenus ce matin là. Des Alésiens qui insistent sur la "privation de liberté". Pas spécialement pour le deuxième confinement : "On pouvait davantage se déplacer, notamment pour aller faire nos courses dans les petits commerces", mais depuis la première mouture, la poursuite de la fermeture des cafés et des restaurants marquent les esprits et celles des cinémas et des théâtres encore plus. "Ne plus se divertir ? Que reste-t-il ?"

Confinement allégé, la patience des alésiens mise à mal. Copier

Mais où est la concertation, la discussion ?

Les esprits sont tout entiers à la préparation de la fête de noël, on est encore loin de celui des barricades qui se dresseraient contre des "atteintes insupportables aux libertés essentielles". Pour autant, "on nous prend pour des moutons, mais on n'en pense pas moins". Ils sont quelques uns quand même dans les halles de l'Abbaye à Alès à trouver "fort de café des décisions prises en haut sans aucun contrôle".

Des décisions sans concertation, attentatoires aux libertés ? Copier

Ce qui pèse, c'est la répétition

Depuis mars, pour lutter contre la pandémie, des contraintes suivies d’allègements puis à nouveau de contraintes. Un "pas de deux ou trois" qui pèse sur le moral des individus. Le Premier ministre a annoncé un "allègement mesuré" des contraintes du second confinement (autorisation de voyager hors région, Noël maintenu) mais des contraintes quand même, (couvre-feu pour le réveillon du 31 décembre). Et les patients du médecin psychiatre à Uzès, Philippe Gasser, ont de plus en plus de mal à les supporter