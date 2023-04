Vers un important vieillissement de la population normande (Insee)

Actuellement la Normandie compte 660.000 habitants âgés de 3 à 18 ans. Elle pourrait en perdre 34 % dans les cinquante ans à venir selon l’Insee, ce qui ferait tomber le ratio à 440.000.

ⓘ Publicité

“La baisse sera rapide. La Normandie va perdre 93.000 jeunes dès 2030 si les tendances se poursuivent” confirme Camille Hurard, chargé d'étude à l'Insee. “Le plus gros facteur, c'est la natalité, qui est en baisse. Mais il y a aussi évidemment un solde migratoire à prendre en compte. Et là, on a un territoire, la Normandie, qui historiquement n'attire pas de nouvelles populations, en tout cas pas suffisamment par rapport à ce qu'elle perd”.

Chute vertigineuse dans les établissements scolaires

Le vieillissement de la population normande n'est pas nouveau. Notre région comptait un tiers d’habitants âgés de 3 et 18 ans en 1968, cette proportion ne cesse de décroître et elle sera tombée à un normand sur cinq en 2070. Dans le détail, le phénomène va d’abord frapper les écoles élémentaires (actuellement 207.100 enfants de 6 à 10 ans) où l’Insee table sur une baisse de plus de 43.000 inscrits d’ici à 2030. Puis les collèges et enfin les lycées, dans une petite dizaine d’années, pourraient voir leurs effectifs se réduire drastiquement. “Les autorités publiques doivent prendre conscience de ce phénomène pour en tirer les conséquences” prévient Camille Hurard.

Les prévisions pessimistes sont particulièrement marquées dans les départements normands les plus ruraux : Orne, Manche et Eure, avec des baisses de nombre de jeunes comprises entre 40 et 42 %. Le Calvados et la Seine-Maritime, plus urbanisés, subiraient un recul de 30 %.