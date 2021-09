Vers un nouveau coup d'arrêt de la justice pour la friche Saint-Sauveur à Lille ?

C'est un coup dur qui s'annonce pour Martine Aubry, la maire de Lille et pour la Métropole Européenne de Lille (MEL). Le vaste chantier de réaménagement de la friche Saint-Sauveur qu'ils portent pourrait connaître un nouveau coup d'arrêt…voir un retour à la case départ.

Plusieurs opposants au projet étaient présents devant le tribunal administratif de Lille © Radio France - Odile Senellart

Le tribunal administratif de Lille a examiné ce jeudi les recours contre le projet de réaménagement de la friche Saint-Sauveur, recours déposés par deux associations, le PARC Saint-Sauveur et ASPI (Association pour la suppression des pollutions industrielles). Le réaménagement de ce terrain vague de 23 hectares, prévoit notamment la construction de 2400 logements, de commerces et d'une piscine olympique.

Jugement rendu le 14 octobre

Devant le tribunal administratif, le rapporteur public est allé dans le sens des deux associations, en estimant que les études d'impact sur le projet, concernant l'impact sur la gestion de l'eau et la pollution de l'air étaient insuffisantes. Il a donc requis l'annulation des délibérations de la MEL qui déclaraient l'intérêt général du projet. Le jugement sera rendu le 14 octobre par le tribunal administratif, qui suit l'avis du rapporteur public dans la grande majorité des cas.

"C'est une grande joie de voir que nos arguments sont repris, notamment sur l'eau et l'air" explique Bénédicte Vidaillet, co-présidente de PARC, l'une des deux associations opposées au projet. "Les élus ont pris des décisions sur la base d'informations qui étaient erronées ou fausses". Du côté de la MEL, on temporise. "Le fond du projet, c'est à dire l'intérêt général et son développement n'ont pas été abordés", déclare Thibault Soleilhac, l'avocat de la MEL.