Vers un nouveau visage des Allées de Tourny à Bordeaux

Ce sont des allées emblématiques de Bordeaux, les allées de Tourny, de l'opéra à la place Tourny près des Quinconces... et bien ces allées vont être complètement repensées, Pierre Hurmic l'a annoncé ce mercredi pendant sa conférence de presse de rentrée. Un nouveau visage qui sera dessiné avec l'avis des habitants, pendant une grande concertation. "C'est tellement emblématique explique Pierre Hurmic, qu'il faut y associer tous les Bordelais ! Les façons d'aménager une ville aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques années, précise le maire écologiste de Bordeaux, on va faire de l'urbanisme tactique." L'urbanisme tactique ou comment tester des agencements grandeur nature avant de les graver dans le marbre. Après la consultation des habitants, des commerçants et des usagers début 2024, des objectifs seront définis. Ensuite, dès 2025 et pendant deux ans, des aménagements provisoires seront testés, deux années pour se rendre compte du bien fondé des propositions. Les premiers coups de pioche commenceront eux en 2027.

