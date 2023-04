"L'Unesco, c'est une garantie de pérennité" glisse Jean Quétier le nouveau président du Comité du Débarquement. Mais alors se dirige-t-on vers un rebondissement dans le classement des plages du D-DAY au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Un dossier qui ne date pas d'aujourd'hui puisque la Région Normandie et l'État veulent inscrire les cinq sites du débarquement (Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword) à l'UNESCO depuis 2008.

Après avoir suivi un long processus, l’inscription des plages du D-Day a accusé un coup d’arrêt au printemps 2019. Mais un rapport du 24 janvier 2023 de l'Unesco ouvre la possibilité de classer les sites "associés aux mémoires de conflits récents" à ce classement. La Région Normandie a donc saisi l'opportunité et doit avoir un rendez-vous avec le ministère de la Culture pour faire avancer le dossier.

Classé à l'Unesco, qu'est-ce que ça change pour nos plages du D-DAY ?

Le maire d'Arromanches-les-Bains, Marcel Bastide, a entendu que la Région Normandie se penchait à nouveau sur le dossier. Il s'en réjouit : "C'est une fierté, si ça arrive, pour une petite commune comme celle-ci. Si c'est validé, on ne pourra plus toucher ou modifier le site. Il faudra le laisser mourir de sa belle mort, tranquillement, au fil du temps, avec les tempêtes, et que chacun, de son vivant, regarde les vestiges disparaître, au fil du temps. Comme un témoignage intangible de cette merveilleuse histoire humaine, du débarquement de centaines de milliers d'hommes qui sont venus sauvegarder la liberté des êtres humains, avec ou sans l'Unesco. Arromanches, le port artificiel créé par les Alliés en 1944, restera une opération militaire extraordinaire, fantastique et absolument inouïe".

Le maire d'Arromanches, Marcel Bastide © Radio France - Louis Fontaine

"Nous avons les armes et le dossier pour être classé"

Gérard Lecornu, président de l'association Port-Winston Churchill d'Arromanches y croit dur comme fer ! Il avait déjà sollicité l'Unesco pour la préservation des vestiges du D-DAY dans les années 90. Par exemple, le site de Gold Beach est déjà classé en tant que bien maritime et culturel par le gouvernement : "Avec l'Unesco, c'est une dimension internationale. C'est un projet qui peut déjà s'appuyer sur des réalisations concrètes, sur une certaine reconnaissance des lieux, des vestiges, du patrimoine. On ne part pas avec aucun élément dans le dossier. On peut présenter un dossier à l'Unesco avec des éléments concrets qui ont été pris en compte par les décideurs. Ce serait un pas très important dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire, un lendemain de guerre mondiale où finalement la France et l'Europe ont trouvé la paix et la démocratie. Ceci est tout à fait essentiel".

Trois sites normands sont déjà inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco : le Mont Saint Michel, la reconstruction du Havre par Auguste Perret et les tours observatoires de Saint-Vaast-la-Hougue et de l'île de Tatihou.

