Une police pour une meilleure cohabitation éleveurs/randonneurs sur le Mondarrain ?

Le Mondarrain, une montagne de plus en plus partagée

Une police intercommunale autour du Mondarrain ? L'idée a été lancée lors d'une réunion du Pôle territorial Errobi (l'ancienne communauté de communes). Le projet concernerait les villages d'Espelette, Ainhoa et Itxassou. Rien de finalisé encore mais cette police intercommunale pourrait à la fois travailler dans les communes et dans le massif du Mondarrain. Pour l'instant, un règlement est en cours de finition car dans cette zone naturelle concernant les trois communes se croisent et se frictionnent de plus en plus les éleveurs locaux et les randonneurs. Les premiers constatant parfois les abus des deuxièmes, des chiens sans laisse qui affolent le bétail en pâture, les voitures parquées le long des accès à la montagne qui empêchent les agriculteurs de circuler.

Maritxu Elissalde-Parachu, adjointe au maire d'Itxassou en charge de l'agriculture, de l'économie et de l'environnement Copier

Le calvaire du Mondarrain © Maxppp - Jean-Daniel Chopin

Vers un mode d'emploi de la montagne

Il était temps de mettre au point un mode d'emploi de la montagne pour bien cerner les responsabilités de chacun. Un règlement des estives pour légiférer sur le nombre de bêtes que les éleveurs peuvent emmener sur le Mondarrain mais un règlement aussi pour les touristes/randonneurs de plus en plus nombreux. Ce règlement est en cours d’achèvement après un an de travail. Il pourrait être appliqué dès l'été prochain. Mais par qui ? Des agents ayant un pouvoir de police et donc de mettre des amendes. Mais alors, comment les financer ?

Jean-Marie Iputcha, maire d'Espelette Copier

Problème : le manque de ressource des communes pour financer au moins deux postes d'agents implique une mutualisation des moyens entre villages. Si ils se mettent d'accord, Espelette, Ainhoa et Itxassou pourraient se lancer et pourquoi pas Souraïde et Louhossoa. Dans cette zone, les élus travaillent aussi à l'écriture d'un autre règlement concernant cette fois l'Artzamendi. Pour le moment, seul le massif du Baïgura possède un règlement officiel.