Vers un retour à 80 km/h sur les routes départementales de l'Orne et du Calvados ?

Va-t-on rebasculer à 80 km/h sur certaines routes du Calvados et de l’Orne ? Cette vitesse avait été fixée par l’État en 2018. Grâce à plusieurs arrêtés (138 dans l'Orne, 28 dans le Calvados), les deux départements l'avaient fait repasser à 90 km/h. Les Ligues contre la violence routière de l'Orne et du Calvados ont saisi le tribunal administratif de Caen le jeudi 10 novembre 2022, pour annuler ces arrêtés et revenir à 80 km/h à compter du 1er février 2023.

Baisser la mortalité

La mortalité est l'argument principal de Philippe Vayssette, le président de la ligue contre la violence routière du Calvados. 7 personnes ont trouvé la mort en octobre 2022 sur les routes du calvados contre 2 à la même période en 2021 : "le département sait et tout le monde sait que les routes départementales sont les plus accidentogènes. À preuve, cette année, sur 28 tués dans le Calvados, c'est 22 sur les routes départementales. C'était le bon sens de dire qu'il y a vraiment autre chose à faire que d'augmenter la vitesse alors qu'on sait que l'augmentation de vitesse, ça produit plus de tués, plus de blessés, plus d'accidents. Il y a toujours des gens qui peuvent prétendre le contraire, mais les experts sont formels" assure Philippe Vaysette.

Le tribunal administratif de Caen devrait rendre sa décision d'ici deux ou trois semaines.