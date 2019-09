Vers une accélération du déploiement de la fibre optique en Normandie

Normandie, France

Quand aurais-je la fibre ? Une question de se posent de plus en plus de Normands privés de l'internet à pleine vitesse max. Selon les études chaque foyer compte une dizaine d'appareils connectés et le classique réseau adsl peine à fournir le débit nécessaire. Orange annonce ce jeudi que 325 000 foyers normands sont désormais connectés grâce à la fibre optique. Ce nombre sera porté à 600 000 fin 2020.

Cadence accélérée

Lancé en 2013, le déploiement de la fibre s’est surtout concentré sur les villes. En particulier en Seine Maritime où quatre bassins sont intégralement couverts (Rouen, Le Havre, Dieppe et Fécamp) alors que les départements du Calvados, de l’Eure et de l’Orne n’ont –chacun- que deux agglomérations desservies : Caen, Lisieux, Vernon, Louviers, Alençon et Flers. Et encore le déploiement n'est que partiel dans l'agglomération caennaise où seules les 29 communes « historiques » ont la fibre au seuil de la porte. Celles qui ont récemment intégrées Caen la Mer suivront d'ici à la fin de l'année prochaine. « Nous voulons atteindre les 600 000 foyers éligibles fin 2020. Actuellement nous sommes à 55 % de cet objectif mais les gens verront rapidement l’installation de toutes les ‘armoires-rue’ avant la fin de l’année. Ils pourront alors comprendre que leur tour arrive » détaille Pierre Jacobs, directeur d’Orange dans le Grand-Ouest.

Orange finance tout... ou partie

Beaucoup de foyers normands vont donc recevoir la fibre dans les 15 mois à venir. Essentiellement dans les zones péri-urbaines, là où l'opérateur assume seul les dépenses pour installer le réseau. En milieu rural l'approche est différente. Le déploiement de la fibre coûte plus cher et offre un potentiel client moins élevé. Donc Orange demande une participation financière des collectivités. Il faut signer des accords, négocier des durées de concessions, cela prend donc plus de temps. « Il y a une exception avec l’Orne où nous déployons la fibre sur nos fonds propres » précise le directeur régional, qui voit un partenariat exemplaire avec ce département. Contrairement à la relation –inexistante- avec son voisin de la Manche « où le conseil départemental a choisi un autre opérateur » complète-t-il.

Pierre Jacobs (directeur Grand Ouest) et Marc Maouche (délégué régional Normandie) pour faire le point sur le déploiement de la fibre optique par Orange © Radio France - Didier Charpin

L’installation de la fibre optique est « le plus grand chantier de France » selon Pierre Jacobs. « Mais contrairement à la construction d’un immeuble ou d’une autoroute, c’est peu visible ». Orange a investi quelques trois milliards d’euros sur la période 2015/2018 pour étendre ce réseau en France. Ce qui donnera à l’ex France Télécom le titre de "plus gros propriétaire" de fibre optique en France, mais si d’autres opérateurs comme SFR sont aussi sur ce marché.