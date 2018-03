Vaucluse, France

Pas une semaine sans qu'un nouveau collectif STOP Linky ne se forme dans le département ou les départements limitrophes, cette semaine à Orange ou bien la semaine dernière de l'autre côté du Rhône aux Angles. Les représentants des collectifs réunis à l'hôtel de ville d’Avignon ont fait part de la démarche judiciaire en cours initiée par un cabinet d'avocats parisiens qui devrait aboutir à une action en référé devant des tribunaux dans chaque région le 5 juin prochain. Ils envisagent maintenant la création d’un collectif départemental fédérant toutes les associations existantes.

Déjà neuf municipalités vauclusiennes ont pris des délibérations contre la pose qualifiée « à marche forcée « des compteurs Linky face aux risques de dysfonctionnement, d'incendies, de collectes de données personnelles mais surtout de propagations d’ondes électromagnétiques dans les habitations au travers de tous les circuits électriques.

La ville d'apt a pris une délibération pour protéger notamment ses écoles : Gaëlle Letteron , conseillère municipale déléguée au développement durable et à l'environnement : Copier

Les maires sont responsables face aux incidents qui se multiplient dit le collectif STOP Linky Comtat Ventoux Copier

De son côté, Enedis continue de désamorcer les critiques et remontées d’incidents diverses et variés sur ses sites en ligne en rappelant les avantages qui ont conduit à ce déploiement d’un compteur électrique intelligent à la fois pour la prévention des pannes et l’information en direct des consommations électriques. La semaine passée vingt-six députés de La République en marche dont le député de la troisième circonscription de Vaucluse Adrien Morenas se sont prononcés, dans une tribune au « Monde », en faveur de Linky « au service de la transition énergétique » . Il s'est exprimé a ce sujet ce mardi sur France Bleu Vaucluse .

Le déploiement des compteurs intelligents Linky se poursuit dans le Vaucluse : à Avignon qui s'était portée ville pilote sous la précédente municipalité, les installations sont en passe d'être terminées avec près de 48 000 compteurs déjà posés. Le collectif Stop Linky Avignon encourage lui les particuliers à se joindre avant le 8 avril à l'action nationale en justice menée par un cabinet d'avocats parisiens.