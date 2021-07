"Non Fêtes de Bayonne " : vers une fermeture des cafés et restaurants à minuit

C'est assez paradoxal, mais, il faut aussi organiser les "non-fêtes de Bayonne". ce jeudi soir, municipalité, sous-préfecture, cafetiers et restaurateurs ont préparé la semaine du 28 juillet au 1er août. Les bars et restaurants pourraient fermer à minuit au lieu de 23h l'an passé.

Comment organiser les "Non Fêtes de Bayonne" dans le contexte actuel de crise sanitaire ? Une réunion avait lieu ce jeudi soir à ce sujet en mairie de Bayonne en présence du maire Jean-René Etchagaray, du sous-préfet de Bayonne Philippe Le Moing Surzur, de plusieurs élus et une trentaine de cafetiers et restaurateurs de Bayonne. L'ordre du jour de cette réunion était la semaine du 28 juillet au 1er août, semaine qui aurait dû être celles des Fêtes de Bayonne. Si les autorités s'accordent à dire qu'elles ont été dépassées le premier soir par les "non fêtes de la Saint Jean" à Saint Jean de Luz fin juin, hors de question qu'il en soit de même à Bayonne.

"Réunion constructive" selon les cafetiers

La réunion a duré un peu plus d'une heure. Réunion constructive disent les cafetiers dans leur ensemble. Les arguments des uns et des autres ont été développés sans éclat de voix. On se dirigerait ainsi vers une fermeture des établissements pour minuit au lieu de 23 pour les "non fêtes de Bayonne 2020". Une heure supplémentaire, ce n'est pas négligeable pour les professionnels. Pour les restaurants par exemple, ca permet une deuxième service confortable, sans bousculer les clients.

Une officialisation du dispositif aura lieu vraisemblablement mardi en sous-préfecture. L'an dernier, outre un couvre feu à 23heures, la vente d'alcool à emporter était interdite à partir de 15h. La musique aussi était interdite. Ce jeudi soir, le sujet a été abordé. Il pourrait y avoir quelques notes à l'intérieur des établissements mais à un niveau sonore bas.