Béarn : vers une harmonisation des vitesses sur la RN 134 entre Pau et Oloron

Pau, France

Le préfet Gilbert Payet annonce en ce début d'année qu'il envisage de faire le ménage sur la RN 134 entre Pau et Oloron, de faire ménage dans les panneaux de limitation de vitesse. On en a déjà parlé sur France Bleu Béarn, entre le rond point du pont d'Oly à Jurançon, et le premier rond point à l'entrée d'Oloron, il y a 20 changements de limitations de vitesses. Entre le 50, le 70, le 80 et le 90, on compte vingt changements en 26 kilomètres.

"Cette route est une carricature"

Lors des franchissement de carrefour, il y a du 70. Dans les aires de dépassement, c'est 90, et donc le 80 depuis le mois d’août. Le préfet Gilbert Payet le reconnait lui même, cette RN 134 et ses 20 changements de vitesses entre Gan et le premier rond point d'Oloron est une carricature. Mais une fois qu'on a dit ça, ça reste un casse-tête.

Vers le tout 80

Il y a deux solutions. La plus simple et la moins populaire consiste à tout mettre à 70. Ce n'est pas l'option du préfet qui envisage plutôt de lisser les vitesses sur le 80 kilomètres/heure. Ce qui qui implique d'expertiser toutes les intersections, d'examiner dans quelle mesure on peut passer de 70 à 80, quitte à réaliser quelques travaux d'aménagement sur ces carrefours. Ce lissage de la vitesse autour des 80 kilomètres/heures devrait survenir avant l'été selon le préfet.