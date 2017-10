Vers une hausse des PV à Auxerre

Attention où vous allez vous garer, ça pourrait bientôt vous coûter cher ! Le PV de stationnement va disparaitre le 1e janvier prochain. Fini le tarif unique à 17 euros, chaque commune va fixer elle-même le montant de l’amende, c’est ce qu’on appelle le forfait post stationnement.

Certaines villes ont déjà annoncé la couleur : ce sera 60 euros l’amende à Lyon, parmi les villes les plus chères, 50 euros à Paris. A Auxerre la mairie étudie la question explique Pascal Henriat, adjoint au maire en charge des finances:"Il n'est pas normal que le prix du stationnement soit le même sur les boulevards et sur la place des cordeliers .Celui qui fait l'effort de marcher doit avoir un gain au porte-monnaie.On pense à 3 secteurs : Un secteur éloigné du centre ville, un secteur proche du centre ville et un secteur au coeur de la ville ( Cathédrale, Cordeliers). Il faut permettre à celui qui veut venir en ville de pouvoir se garer et faire la chasse aux voitures ventouse."

Une hausse possible de 17 à 25 euros.

S’il y a augmentation ,elle sera légère, 25 euros maximum promet Pascal Henriat. Surtout avec cette réforme, la mairie veut remettre à plat les règles de stationnement dans la ville. Objectif : dissuader les tricheurs, et ce n’est pas gagné quand on rencontre les automobilistes:" je me stationne à la sauvage" nous confie l'un ."Il m'arrive de ne pas payer ce qui est prévu" reconnaît un autre, quitte à recevoir une amende.

Plus de 15 000 automobilistes verbalisés à Auxerre l’année dernière.

Les élus auxerrois trancheront dans les prochains jours sur le tarif définitif de cette amende. L’année dernière, les PV de stationnement ont rapporté quelque 350 000 euros à la commune. A Sens, on connaitra le tarif de ce forfait post stationnement le 13 novembre, à l'issue du conseil municipal. A Joigny par contre, ce n'est pas encore à l'ordre du jour nous dit la mairie.

