Les associations Animalsace et 269 Life France manifestent ce jeudi devant la mairie à Strasbourg place de l'Etoile. Elles réclament la fin des cirques avec animaux.

Cinq communes alsaciennes ont déjà interdit les cirques avec animaux sauvages : Gougenheim, Truchtersheim, Illkirch-Graffenstaden, Hoenheim et Rixheim. Strasbourg pourrait leur emboîter le pas. Une manifestation est prévue ce jeudi midi devant la mairie place de l'Etoile à l'appel de deux associations Animalsace et 269 Life France. "La question est sur le tapis depuis 2014. Une commission de vie animale a été mise en place. Avec une dizaine de mes collègues du conseil municipal, nous allons déposer un voeu ce lundi 16 avril appelant à l'interdiction des cirques avec des animaux sauvages", indique Eric Schultz, adjoint au maire de Strasbourg sur France Bleu Alsace qui participe à la manifestation, "il faudra ensuite prendre des arrêtés et discuter avec les cirques".

Une manifestation ce jeudi à Strasbourg

La souffrance des animaux dans les cirques est intolérable. Monsieur le maire, agissez ! @strasbourg@Roland_Ries

Action devant la mairie jeudi prochain : https://t.co/pbdvmV4Kj9pic.twitter.com/TdniGYpMeN — Animalsace (@Animalsace) April 10, 2018

Eric Schultz ne donne pas de calendrier précis, mais des interdictions pourraient être prises rapidement si des contrôles vétérinaires montrent que des cirques ne respectent pas les conditions de vies des animaux. D'autres grandes villes se sont engagées dans cette voie en France, telles que Paris, Rennes ou Montpellier.

Eric Schultz invité de la rédaction de France Bleu Alsace Copier