Vers une pénurie d'eau potable sur le plateau de Sault ?

Les voyants sont au rouge sur le plateau de Sault ! La sécheresse et la canicule entraînent une pénurie d'eau potable qui risque de s'aggraver et de s'étendre dans les prochaines semaines. Une distribution d'eau potable a commencé à Sault.

"Nous visons une crise majeure d'approvisionnement en eau potable sur le plateau de Sault et dans les communes environnantes." Difficile de faire plus clair ! Le Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la région de Sault (le SIAEPA) réagit au manque d'eau actuel. Déjà une quinzaine de foyers et une distillerie en sont privés. La faute à la sécheresse et à la surconsommation liée à la canicule.

Sault et les communes environnantes sont alimentées -principalement- par un forage situé à Aubignosc dans les Alpes-de-Haute-Provence. D'autres communes en dépendent bien sûr mais celles du Vaucluse sont situées en bout de canalisation. Conséquence, en cas de sécheresse et de surconsommation à cause de la canicule, l'eau s'arrête de couler au robinet.

La pénurie débute avec un mois et demi d'avance !

La situation s'est déjà produite dans le passé mais "jamais aussi tôt en saison. Ces difficultés arrivent avec 1 mois et demi d'avance" constate Laurent LEROY le responsable technique du Syndicat. Il ne cache pas son inquiétude : "sans amélioration, la situation va s'aggraver et s'étendre."

Pour faire face à l'urgence et au risque d'aggravation, le syndicat a mis en place une distribution de bouteilles d'eau : 2 litres d'eau par personne et par jour. La distribution a lieu au gymnase de Sault, tous les jours de 10h à midi et de 16h à 19h. D'autres mesures ont été décidées. Il est désormais interdit :

d'arroser les jardins (quelle que soit l'heure)

de laver les véhicules

de nettoyer les terrasses et les voiries

de remplir les piscines.

Un coup très dur pour le plateau de Sault très fréquenté en cette saison touristique et alors que deux événements majeurs sont en vue : la fête de la Lavande et la foire aux agnelles (en août) qui drainent plusieurs dizaines de milliers de personnes... au pays de l'or bleu, jamais aussi bien nommé.