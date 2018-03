La présidence de l'université de Nantes annonce la réouverture de l'ensemble de ses bâtiments du campus du tertre ce vendredi matin. Lors d'une assemblée générale aujourd'hui, sept étudiants ont voté pour la fin du blocus, 38 contre et 40 se sont abstenus.

Nantes, France

La Présidence de l'Université de Nantes invite les étudiants à reprendre les cours normalement ce vendredi. Une partie des bâtiments du Tertre est bloquée depuis mardi. Des étudiants opposés au Parcours Sup et mécontents de l'évacuation de 150 migrants bloquent l'accès avec des barricades. Des échanges ont été engagés avec les militants. En Assemblée Générale ce jeudi 38 étudiants se sont positionnés pour la reconduite du blocage, 7 contre et 40 se sont abstenus.

Le bâtiment des langues avait rouvert dès mercredi.

Capture d'écran du facebook de l'Université de Nantes. -