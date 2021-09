Vertou : les Petits Frères des Pauvres luttent contre la "mort sociale"

Les rires résonnent dans le parc du Prieuré Saint-Pierre à Vertou. Ce mercredi après-midi sous un grand soleil, quelques personnes sont réunies pour une journée auprès des bénévoles de l'association des Petits Frères des Pauvres. Ils profitent de l'air frais pour discuter, recréer du lien social là où il n'y en avait plus.

Veuve depuis 1995, Corinne Pennec est à la retraite depuis six années. Des longs mois de solitude ont vu le jour avec la fin de son activité professionnelle. "Je me suis retrouvée toute seule dans mon appartement à me dire qu'est-ce que je vais faire de moi ? lance-t-elle. Je n'existe pas." Une situation qui n'est pas si rare, dans la région Pays de la Loire, près de 5% de la population est en situation de "mort sociale".

Jour de fête

Elle ne s'entendait plus avec ses enfants, ils ne comprenaient pas son sentiment. Cela a donné naissance au fur et à mesure à cet éloignement avec Corinne Pennec. C'est la première fois depuis longtemps "qu'elle se sent bien comme ça". Entourée par des personnes dans sa situation, elle se sent écoutée et comprise.

Dans la bonne ambiance, la discussion se porte sur le concert récent d'Elton John et Mick Jagger. Comme un bon souvenir du temps passé. C'était l'anniversaire de Raymond aujourd'hui, ces 83 ans alors tout le monde a fêté ça. "C'est pas grand chose une bougie dans une pêche Melba mais ça nous fait du bien", explique François Bonnet, bénévole.

Engagement

Elle aide à cette association depuis 20 ans. Depuis ce temps, les personnes qu'elles voient passer sont de plus en plus jeunes. "Cela m'a frappé de de voir autant de misère sociale, souffle-t-elle. Pas la pauvreté, on a des gens avec des bons revenus mais qui sont seuls." Alors, elle a fait le choix de venir aux Petits Frères des Pauvres pour aider ces personnes isolées.

Dans la région pays de la Loire, 31% des personnes âgées n'ont pas d'interlocuteurs pour raconter des choses privées. une situation alarmante alors que la démographie française vieillit chaque année. Ces activités au parc du Prieuré ou ailleurs forment un tissu important de sociabilisation, un vrai refuge pour les bénéficiaires de ces actions.