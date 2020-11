Vertou : les premiers arbres abattus à la Chaussée des moines

Dans le cadre du projet d'aménagement des bords de Sèvre, le long de la Chaussée des moines, l'abattage de huit premiers arbres a commencé, ce mercredi matin à Vertou. En tout, 38 doivent être abattus.

Des riverains mobilisés contre l'abattage

Le maire, Rodolphe Amailland, s'en explique dans une vidéo. Cet abattage fait en effet polémique, des riverains ont lancé une pétition pour s'y opposer. Rodolphe Amailland dit "comprendre l'émotion qui peut être suscitée". Mais il ajoute : "je fais ce choix en responsabilité, en honnêteté, en loyauté vis à vis de l'engagement sans faille, depuis quatre ans, des citoyens, des élus, de la communauté vertavienne dans son ensemble pour la concertation Quais de Sèvre. J'invite tous ceux qui le souhaitent à suivre les informations publiées sur ces travaux ou à prendre rendez-vous avec moi pour s'approprier ou se réapproprier ce projet emblématique. Grâce à tous, notre Sèvre sera plus accessible, plus belle, plus mise en valeur, plus naturelle, plus navigable et finalement plus préservée dans son ensemble."

Plus d'informations à venir.