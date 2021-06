"Very Cat Trip" : la nouvelle campagne de la SPA contre les abandons de chats

Les chats sont les premières victimes de l'abandon. La Société Protectrice des Animaux recueille chaque année plus de 45 000 animaux, 15 000 en période estivale, dont deux tiers sont des chats. Avec cette campagne diffusée à la télévision, sur les réseaux sociaux et dans 200 salles de cinéma, la SPA souhaite marquer les esprits. Ce petit film animé intitulé "Very Cat Trip" montre avec humour qu’il est possible de changer le cours des choses.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Contrairement à d'habitude, la SPA mise sur un "happy end" puisque la famille que l'on suit finit par partir avec son chat en vacances. L’association a décidé de réaliser un film d’animation pour toucher tous les publics, aussi bien les adultes que les enfants, les futurs défenseurs du bien-être animal.