Déneigement : un hiver qui va coûter cher à Vescemont

L'hiver se prépare dans les communes. A Vescemont dans le pays sous vosgien, la facture de déneigement risque d'être très salée. Le prestation d’une entreprise locale va en effet fortement augmenter. C’est néanmoins la « moins mauvaise solution » selon la mairie.

Pour assurer le déneigement dans le village, le conseil municipal vient de renouveler sa convention avec une société de la commune : l'entreprise Lehmann (paysagiste et spécialiste espaces verts). Ce que les élus n'avaient pas prévu, c’est l’apparition d’une astreinte d'environ 4 000 euros pour les quatre mois d'hiver à laquelle il faut ajouter les heures de travail de déneigement soit 70 euros par heure (hors taxes).

8 000 euros minimum par hiver

La facture par hiver va donc s’élever à 8 000 euros minimum, selon le maire. « On ne pensait pas avoir cette prestation à acquitter. On avait prévu une somme mais pas celle-là. Il faut espérer qu’il ne neige pas trop. Vous savez, on monte à 700 mètres dans le village. Il faut un tracteur de cinq à six tonnes avec quatre roues motrices. Et Monsieur Lehmann a les moyens à disposition » explique Claude Trébault qui assume son choix. « Avec un petit camion à disposition, mes employés n'ont de toute façon pas les moyens de déneiger les 8 kilomètres de voies communales » poursuit le maire.

Lehmann, c’est à prendre ou à laisser - Claude Trébault, maire de Vescemont

Le maire a consulté une dizaine d'entreprises. Et le devis de l’entreprise Lehmann basée à Vescemont est « à prendre ou à laisser » insiste Claude Trébault qui reconnaît que l’ensemble des élus a été surpris par le montant. La convention avec cette société a été approuvée à la suite d’un débat houleux au sein de l'équipe municipale.

Le retour de bâton par les impôts ?

L'affaire du déneigement de Vescemont divise le village. Il y a les habitants qui comprennent la situation et le choix de la municipalité. « On a de la neige souvent début novembre puis plus rien puis ça revient. Il y a quand même des années où il y en a beaucoup. La commune n’a pas le matériel pour. Je pense que ce choix se justifie » confie Daniel, un habitant de rue de Rosemont. D’autres habitants plus critiques redoutent un retour de bâton. « Cela va se ressentir dans les impôts et ça va empêcher des projets, c’est certain. Après, y avaient-ils d’autres prestataires ? Le problème, c’est que tout le monde n’est pas équipé. Mais ça fait quand même cher pour une petite commune » confie Josette qui habite Vescemont depuis plus de 40 ans.

Ce contrat de déneigement a fait l'objet d'un débat très vif lors du dernier conseil municipal. Les élus ont finalement validé le choix de l'entreprise Lehmann qui est donc autorisée à facturer ses astreintes ...qu'il neige ou pas !

Le contrat a été renouvelé pour une période de trois ans. De son côté, le patron de l'entreprise Roland Lehmann indique qu'il va mettre son matériel et du personnel à disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 durant tout l'hiver pour assurer le déneigement du village. Son tarif comprend aussi les équipements et la préparation du matériel de déneigement.