Vesdun : l'épicerie du village renaît sous forme associative

Vesdun, France

L'épicerie du Centre a rouvert ses portes samedi dernier. Cela tient presque du miracle pour un petit village de 580 habitants. Le petit magasin ne désemplit pratiquement pas. La boutique accueille les villageois tous les matins (sauf le lundi) : " Ca m'évite de prendre la voiture pour aller à Culan, explique Jean. J'ai pris quelques oeufs et puis des fruits. C'est sympa pour le village et ça permet de voir du monde."

L 'épicerie du Centre à Vesdun (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Et en plus les prix sont très compétitifs car la mairie met à disposition le local gratuitement : " On n'a pas de loyer à payer, pas d'électricité, pas de salaire à verser, détaille Jacques Martinat, président de l'association Epicerie du Centre. Et en plus on marge très faiblement sur les produits. Cela nous permet de tirer les prix."

Jacques Martinat, président de l'association "Epicerie du Centre " © Radio France - Michel Benoit

Ils sont six à avoir mis la main au porte-monnaie pour relancer le commerce. Grâce à leur investissement, l'association a pu acheter les premières marchandises. Les produits laitiers, certains fruits et légumes, l'huile et même les tisanes (Bio) viennent de producteurs locaux. Le reste est acheté chez un grossiste de Montluçon et une dizaine de bénévoles se relaient dans la boutique. Sylvie s'est donc improvisée épicière : " Je viens deux matinées par semaine. Ca rend service et c'est très bien pour le village. "

Les produits laitiers proviennent d'une ferme locale © Radio France - Michel Benoit

Les clients peuvent également adhérer à l'association : une petite carte à 10 euros l'année pour améliorer le magasin. Dans quelques semaines, il sera même possible de retirer du liquide dans le petit commerce. A terme, l'épicerie du Centre de Vesdun espère embaucher une personne à temps partiel. Quand le magasin aura fait son beurre !