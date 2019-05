Vesoul : écologistes et associatifs mobilisés contre l'élevage industriel de visons

Une dizaine d'associations et pas moins de 200 personnes se sont rassemblées à Vesoul ce samedi pour dénoncer l'élevage industriel de visons.

Vesoul, France

Non à l'élevage industriel de visons. Plus d'une dizaine d'associations et pas moins de 200 personnes se sont données rendez-vous à Vesoul pour dénoncer la production de fourrure du vison. Le parti Europe-écologie Les Verts était bien représenté. Son patron national David Cormand a fait le déplacement en Haute-Saône.

Une élevage cruel

"L'élevage industriel de vison est dépassé, aujourd'hui nous n'avons plus besoin de fourrures pour fabriquer des vêtements qui tiennent chauds, il faut que cela cesse", explique David Cormand. Et d'ajouter "ce type d'élevage n'engendre _que de la souffrance_."

Aux côtés du parti écologiste, des associations comme L214, ou encore Combactive, en première ligne contre l'élevage de vison industriel.

David Cormand le patron national d'EELV est venu soutenir cette initiative. © Radio France - Elie Abergel

Transformer les élevages en fermes pédagogiques

En septembre dernier, l'association a lancé une pétition contre un élevage de vison à Emagny, dans le Doubs. Aujourd'hui, Combactive est mobilisé contre l'élevage de visons d'Amérique à Montarlot-lès-Rioz. Fabien Robert, président de l'association trouve "inhumaines les conditions dans lesquelles ces animaux vivent, ils passent leur vie sur un sol grillagé".

Le militant aimerait transformer les élevages de visons en ferme pédagogique. "Aucun emploi ne serait détruit, et ça prouverait que les éleveurs aiment leurs animaux", explique Fabien Robert.