"Vesoul fait partie des foires qui tiennent la route" : Robert, camelot sur la Sainte-Catherine depuis 26 ans

Il fait partie des fidèles commerçants de la Sainte-Catherine, cette foire qui investit le centre-ville de Vesoul chaque année le 25 novembre : Robert Rouillaud y installe son stand depuis 26 ans, pour vendre des chiffons et lavettes en fibre de bambou. Un démonstrateur, qui participe avec d'autres à animer cette foire.

Venu de Limoges pour vendre ses chiffons

Insallé dans la région de Limoges, il déballe tout son matériel de démonstration : "Je suis là depuis 5h30 du matin. Il y a un pare-brise, une fenêtre, des meubles pour montrer les surfaces à nettoyer". Et il a surtout le savoir-faire pour attirer le chaland, montrer ses produits aux clients, sans forcer la vente : "Regarder n'est pas acheter" confie Robert Rouillaud "au contraire, les gens peuvent passer le matin et acheter le soir, ou l'année suivante... ça fait partie du jeu."

Vesoul fait partie des braderies qui tiennent la route"

Pour ce camelot, la foire de la Sainte-Catherine fait partie des incontournables. "C'est un évènement important. Vesoul fait partie des braderies qui tiennent la route, où le public est toujours présent, c'est festif" reconnaît Robert Rouillaud. Chaque année, il peut compter sur des acheteurs fidèles, qui attendent le 25 novembre pour faire le plein : "Notre clientèle vient charger chaque année en lot de chiffons" et ces acheteurs passent le mot à ses proches : "Il y a des gens qui reviennent d'une année sur l'autre, qui nous ramènent la famille, les voisins... c'est le bouche à oreille."

Une édition 2022 sous la pluie

Et pourtant cette année, il pleut! Les stands sont installés sous un ciel gris et les averses arrosent le centre-ville, ainsi que les stands. "La recette sera moins bonne mais ça fait partie du métier" reconnaît Robert. "On est tributaire du temps, on est habitué, ce n'est pas un problème" lâche le commerçant, qui préfère voir le verre à moitié plein.